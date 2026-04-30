Börsenkandidat Syngenta steigerte operativen Gewinn

Das Unternehmen, das dem chinesischen Staatskonzern Sinochem gehört, verwies zur Begründung auf die Ausrichtung auf margenstarke Produkte sowie anhaltende Effizienzsteigerungen. Das Wachstum sei trotz eines von geopolitischen Unsicherheiten und Handelshemmnissen geprägten Marktumfelds erzielt worden. Die USA sind ein Schlüsselmarkt für Syngenta. Der Rivale von Bayer und BASF ist in 90 Ländern aktiv.