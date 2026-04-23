Börsenbetreiber LSEG nach Rekordquartal optimistisch

Im ersten Quartal stiegen die Erträge organisch um 9,8 Prozent und übertrafen damit die Markterwartungen von acht Prozent. Angetrieben wurde das Geschäft von einem massiven Anstieg der Handelsaktivitäten über alle Anlageklassen hinweg. Auslöser war der Ende Februar begonnene Iran-Krieg, der für eine hohe Marktvolatilität sorgte. Die LSEG-Aktie legte zeitweise um bis zu vier Prozent zu.

Fokus auf KI

"Wir hatten auf ganzer Linie einen großartigen Start in das Jahr 2026", sagte Konzernchef David Schwimmer. Der Fokus liege nun auf der Umsetzung der Strategie für Künstliche Intelligenz (KI). Das Unternehmen steht unter Druck: Der aktivistische Investor Elliott Management drängt auf Portfolioänderungen und Margenverbesserungen. Zudem hatten Befürchtungen, KI könnte das Datengeschäft untergraben, den Aktienkurs belastet. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt das Papier noch immer rund zwölf Prozent im Minus. Um dem entgegenzuwirken, investiert die LSEG massiv in ihre Analyseabteilung und hat Partnerschaften mit KI-Firmen wie OpenAI und Anthropic abgeschlossen.