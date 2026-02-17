Börse Wien - Leitindex ATX gibt nach

Das internationale Börsengeschehen wurde nach dem montäglichen US-Feiertag als bewegungsarm bewertet. Auch aus Asien kamen keine Impulse. In Europa machen sich mittlerweile Deutschland und Frankreich für Vereinfachungen in der Regulierung von Finanzdienstleistungen stark.

Für den heimischen Aktienmarkt revidierte die Erste Group ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautspezialisten. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen. Die Aktie verlor im Verlauf 4,8 Prozent auf 5,50 Euro, nachdem sie bereits am Montag im Zuge der gesenkten Prognosen um fast sieben Prozent abgerutscht war.

Die Erste Group kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie und zwar leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt. Bei Lenzing gab es einen Kursabschlag von 6,9 Prozent auf 26,25 Euro zu sehen, womit die Papiere im ATX Prime Schlusslicht waren.

Die schwergewichteten Banken tendierten uneins. BAWAG lagen bei plus 1,2 Prozent, Erste Group gaben 0,3 Prozent und Raiffeisen Bank International 0,6 Prozent ab.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder merklich zurück. Porr-Anteilsscheine bauten ein Minus von 5,0 Prozent. Strabag-Titel ermäßigten sich um 2,0 Prozent.

Agrana hat heute ad hoc bekanntgegeben, in der Zuckersparte "voraussichtlich" 45 bis 55 Mio. Euro abzuschreiben. Um 14.25 Uhr lagen Agrana mit plus 2,15 Prozent bei 11,90 Euro.