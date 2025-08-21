Boeing verhandelt mit China über Großauftrag

Ein solcher Abschluss wäre die erste große chinesische Bestellung bei Boeing seit der vorherigen Amtszeit von US-Präsident Donald Trump (2017-2021). Der Auftrag könnte zudem das Kernstück eines Handelsabkommens zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sein. Die Verhandlungen dazu laufen noch.

Für Boeing wäre ein so großer Auftrag ein Durchbruch auf dem zweitgrößten Luftfahrtmarkt der Welt. Dort waren die Bestellungen angesichts der Handelsspannungen zwischen den USA und China ins Stocken geraten. Der Konzern könnte damit auch den Abstand zu seinem Rivalen Airbus verringern, der in den vergangenen Jahren in China weit davongezogen ist. Flugzeugkäufe sind heuer zunehmend zu einem Merkmal von Trumps diplomatischen Besuchen geworden. Während seiner Reise in den Nahen Osten Anfang des Jahres sicherte sich Boeing einige seiner bisher größten Aufträge, darunter eine Bestellung von Qatar Airways über 160 Großraumflugzeuge.