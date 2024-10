AUA halbiert Betriebsergebnis in den ersten drei Quartalen 2024

Die AUA-Konzernchefin Annette Mann zeigt sich trotz Rückgang des Betriebsergebnisses der Austrian Airlines auf 77 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen 2024 zufrieden: „Das Ergebnis zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, aber externe Faktoren weiterhin stark belasten. Im dritten Quartal schmerzen vor allem die temporären Ausfälle der für uns wichtigen Verbindungen in den Nahen Osten“. Das EBIT liegt nach neun Monaten nur etwa bei der Hälfte des Vorjahresergebnisses von 144 Millionen Euro. Dennoch konnte die Airline im dritten Quartal zulegen und ihren Umsatz dank erweiterter Langstreckenverbindungen auf 783 Millionen Euro steigern – ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet die Lufthansa-Tochter ein hohes zweistelliges Ergebnis.

Die AUA ist innerhalb des Lufthansa-Konzerns aufgrund der Drehkreuzfunktion des Wiener Flughafens besonders stark von der Nahost-Krise betroffen. Im Vergleich mit den anderen Lufthansa-Marken hat die AUA in den ersten drei Quartalen 2024 sowohl bei den Betriebsergebnissen als auch beim Passagieraufkommen und der Auslastung der Flugzeuge deutlich schlechter abgeschnitten. Nur die Hauptmarke Lufthansa flog operativ einen Verlust von 36 Millionen Euro ein.