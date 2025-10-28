BNP steigert Gewinn trotz höherer Belastung bei Krediten

© APA/APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN home Aktuell Nachrichtenfeed

Die französische Großbank BNP Paribas hat im dritten Quartal dank höherer Einnahmen Kurs auf ihr Gewinnziel gehalten. Die Erträge nahmen um fünf Prozent auf knapp 12,6 Mrd. Euro zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Paris mitteilte. Der Überschuss wuchs um sechs Prozent auf gut drei Mrd. Euro. Dabei machte die Bank höhere Belastungen durch drohende Kreditausfälle wett, vor allem wegen eines besonderen Falls im Handelsgeschäft.

