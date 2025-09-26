BMW eröffnete großes Elektroauto-Werk in Ungarn

In dem neuen Werk in Debrecen mit aktuell 2.000 Beschäftigten sollen jährlich 150.000 Fahrzeuge des Modells BMW iX3 vom Band rollen, berichtete das Onlineportal "Index.hu". Der Komplex umfasst 22 Gebäude, die auf 400 Hektar Grund errichtet wurden. Er gilt als eines der größten Werke der BMW Group. Laut Expertenmeinung soll es unter dem Aspekt der Zukunft der gesamten deutschen Autoindustrie einen Meilenstein darstellen.