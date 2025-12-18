Stimmung französischer Firmen hellt sich auf

In Deutschland hingegen gehen die meisten Unternehmen ernüchtert ins neue Jahr und setzen für einen Aufschwung vor allem auf die geplanten staatlichen Mehrausgaben. Die Stimmung in den Chefetagen verschlechterte sich im Dezember den zweiten Monat in Folge - der Ifo-Geschäftsklimaindex sank um 0,3 auf 87,6 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitgeteilt hatte. "Das Jahr endet ohne Aufbruchstimmung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.