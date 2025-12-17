Trade Republic in Finanzierungsrunde 12,5 Mrd. wert

© APA/APA/dpa/Fabian Sommer home Aktuell Nachrichtenfeed

Das auch in Österreich aktive deutsche Anlageportal Trade Republic hat in einer neuen Finanzierungsrunde 1,2 Mrd. Euro eingenommen und dabei eine Bewertung von 12,5 Mrd. Euro erreicht. In der Secondary-Runde hätten bestehende Investoren wie Founders Fund und Sequoia Anteile von Frühphaseninvestoren übernommen. Zudem seien Wellington, GIC und Fidelity sowie Family Offices der Industriellenfamilien Arnault und Agnelli neu dazugekommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

