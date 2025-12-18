Douglas 2024/25 mit Umsatz- und Ergebnisplus

von
"In einem sehr volatilen und somit herausfordernden Jahr haben wir insgesamt Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen erzielt", kommentierte Konzernchef Sander van der Laan die Ergebnisse. Er sieht den europäischen Premium-Schönheitsmarkt künftig weiter auf Wachstumskurs, die Verunsicherung der Verbraucher könnte jedoch anhalten. Für das neue Geschäftsjahr 2025/26 erwartet Douglas einen leichten Umsatzanstieg auf 4,65 bis 4,8 Mrd. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge dürfte von 16,8 Prozent auf rund 16,5 Prozent sinken.
Mittelfristig strebt Douglas ein Wachstum im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich sowie eine stabile bereinigte EBITDA-Marge an. Zudem prüft das Unternehmen die Expansion außerhalb Europas: So sieht Konzernchef van der Laan wegen der kaufkräftigen Kundschaft großes Potenzial in der Golfregion und prüft einen Markteintritt. Eine endgültige Entscheidung soll im Laufe des Jahres 2026 gefällt werden.
MÜNSTER - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Bernd Thissen