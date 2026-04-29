Beschleunigtes Cloud-Wachstum bei Microsoft

Das US-Unternehmen steigerte die Cloud-Erlöse im abgelaufenen Quartal um 40 Prozent, nach einem Plus von 39 Prozent im vorangegangenen Berichtszeitraum. Dies lag im Rahmen der Analystenprognosen. Bei der Alphabet-Tochter Google wuchs dieser Geschäftsbereich jedoch um 63 Prozent. Microsoft-Aktien gaben daher im nachbörslichen Handel an der Wall Street knapp zwei Prozent nach.

Microsofts Konzernerlöse kletterten weiteren Angaben zufolge währungsbereinigt um 15 Prozent auf 82,9 Milliarden Dollar (70,98 Mrd. Euro) und der bereinigte Gewinn um 18 Prozent auf 4,27 Dollar je Aktie. Diese beiden Kennziffern übertrafen die Schätzungen. Die Investitionen erhöhten sich in den vergangenen drei Monaten um etwa die Hälfte, blieben mit 31,9 Milliarden Dollar jedoch drei Milliarden Dollar unter den Markterwartungen.