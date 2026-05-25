Bericht: Uber erwägt höheres Angebot für Delivery Hero

Delivery Hero hatte am Samstag den Eingang eines Übernahmeangebots von Uber bestätigt, das den Konzern mit 33 Euro je Aktie bewertete. Nach LSEG-Daten entsprach dies einem Abschlag von rund 1,7 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Zu den Details äußerte sich Delivery Hero nicht.

Uber hatte seinen Anteil an Delivery Hero in der vergangenen Woche von rund sieben auf etwa 19,5 Prozent aufgestockt und war damit zum größten Aktionär aufgestiegen. Das Aktienpaket ist nach Reuters-Berechnungen rund 1,7 Milliarden Euro wert. Nach Kampagnen mehrerer Großaktionäre, die eine strategische Neuausrichtung forderten, hatte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg in der vergangenen Woche seinen Rücktritt angekündigt.