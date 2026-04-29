Bericht: PayPal wandelt Bezahl-App Venmo in eigene Sparte um

Die PayPal-Aktie, die im bisherigen Jahresverlauf rund 15 Prozent an Wert verloren hat, legte im US-Nachmittagshandel um zwei Prozent zu. Eine Stellungnahme des Konzerns lag zunächst nicht vor.

Der Schritt folgt auf einen Medienbericht vor einigen Monaten, wonach der Konkurrent Stripe eine Übernahme von PayPal oder Teilen des Unternehmens erwäge. Analysten halten den Verkauf einzelner Unternehmensteile aufgrund der Größe von PayPal für wahrscheinlicher als eine Komplettübernahme. Der Konzern steht in seinem Kerngeschäft unter wachsendem Wettbewerbsdruck durch Technologie-Riesen wie Apple und Google sowie neue Fintechs. Anfang des Jahres hatte PayPal seinen Chef Alex Chriss entlassen, da dem Verwaltungsrat der Umbau zu langsam voranging. Zu seinem Nachfolger wurde Enrique Lores ernannt.