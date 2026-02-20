Bericht: Meta kürzt erneut Aktienoptionen für Mitarbeiter

© APA/APA/AFP/INA FASSBENDER home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Facebook-Mutterkonzern Meta kürzt einem Medienbericht zufolge erneut die jährlichen Aktienoptionen für seine Mitarbeiter, um Milliarden-Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zu finanzieren. Die Zuteilung sei für die meisten Angestellten um etwa fünf Prozent reduziert worden, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Bereits im vergangenen Jahr habe der Konzern die aktienbasierten Vergütungen um rund zehn Prozent gekürzt.

von APA Teilen