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Der Batteriehersteller CATL und der Technologiekonzern Tencent gehörten zu den größten Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde, hieß es weiter. Keines der drei genannten Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.
DeepSeek hatte vor einigen Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt, weil das Start-up ein leistungsfähiges KI-Modell zu einem Bruchteil der bis dahin üblichen Kosten entwickelt hatte. Zudem benötigt die Software deutlich weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Vor einigen Wochen veröffentlichte das Unternehmen seine neueste KI-Version. Darüber hinaus entwickelt es eine Programmierumgebung für die KI-Prozessoren des Technologiekonzerns Huawei.
The DeepSeek logo is seen on a display at a shopping mall in Hangzhou, in China?s eastern Zhejiang province on April 23, 2026. Chinese startup DeepSeek released a new artificial intelligence model with "drastically reduced" costs on April 24, more than a year after it stunned the world with a low-cost reasoning model that matched the capabilities of US rivals. (Photo by CN-STR / AFP) / China OUT