Der Batteriehersteller CATL und der Technologiekonzern Tencent gehörten zu den größten Investoren der aktuellen Finanzierungsrunde, hieß es weiter. Keines der drei genannten Unternehmen war zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

DeepSeek hatte vor einigen Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt, weil das Start-up ein leistungsfähiges KI-Modell zu einem Bruchteil der bis dahin üblichen Kosten entwickelt hatte. Zudem benötigt die Software deutlich weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte. Vor einigen Wochen veröffentlichte das Unternehmen seine neueste KI-Version. Darüber hinaus entwickelt es eine Programmierumgebung für die KI-Prozessoren des Technologiekonzerns Huawei.