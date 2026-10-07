BASF und der Essener Spezialchemiekonzern Evonik hatten im September Sondierungsgespräche bestätigt. Evonik hatte Insidern zufolge aber ein erstes Übernahmeangebot des größeren Rivalen abgewiesen. "Eine Kombination von BASF und einem anderen starken Spieler aus der Spezialchemie ergibt sehr viel Sinn", sagte Kamieth nun. BASF könne in einer solchen Verbindung auch ihre Stärke in der Basischemie einbringen.

BASF habe rund 22,15 Euro je Evonik-Aktie geboten, hatten die Insider weiter gesagt. BASF hatte sich zu dem Preis nicht äußern wollen. Der Konzern hatte jedoch mitgeteilt, eine mögliche Übernahme würde die eigenen Kerngeschäfte stärken und ergänzen.