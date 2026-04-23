Bank Vontobel zieht im Geschäft mit Profi-Kunden Neugeld an

Das zweite Standbein, das Geschäft mit vermögenden Kunden, florierte weiter. Das Segment Private Clients gewann 1,3 Mrd. Franken an Nettoneugeld, getrieben durch anhaltende Zuflüsse in allen Kernmärkten.

Die verwalteten Vermögen sanken im Startquartal leicht auf 240,1 Mrd. Franken von 240,7 Mrd. zum Jahresende 2025. Neugeldzuflüsse von insgesamt 1,7 Mrd. Franken und Währungseffekte von 0,6 Mrd. Franken wurden durch die negative Entwicklung der Finanzmärkte aufgezehrt.