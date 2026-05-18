Schweizer Wirtschaft überrascht mit gutem Jahresstart

Im Schlussquartal 2025 war das BIP um 0,2 Prozent gewachsen, im Quartal davor hingegen wegen des Zollstreits um 0,5 Prozent geschrumpft. Zum aktuellen Wachstum hätten sowohl der Industrie- als auch der Dienstleistungssektor beigetragen, heißt es in der Mitteilung des Seco.

Die Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco nach 45 Tagen. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis entsprechend noch etwas verändern. Die detaillierte erste Schätzung wird dann am 1. Juni publiziert.