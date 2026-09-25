Autozulieferer Hella findet neuen Finanzchef

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Der Scheinwerferhersteller Forvia Hella hat einen Nachfolger für den Posten des Finanzchefs gefunden. Jens Grösch (50) übernehme zum 1. Dezember das Ressort, teilte der Konzern am Freitag mit. Vor zwei Wochen hatte der Autozulieferer mitgeteilt, dass der bisherige Amtsinhaber Philippe Vienney seinen Vertrag nicht verlängert.

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