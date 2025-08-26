AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar

© APA/APA/AFP/PAU BARRENA home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Mrd. US-Dollar (rund 19,7 Mrd. Euro). Damit positioniert sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

von APA Teilen