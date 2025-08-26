Trend Logo
Abo

AT&T kauft Spektrum-Lizenzen für 23 Milliarden Dollar

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
US-Telekomkonzern will sich im Bereich 5G und Glasfasern positionieren
 © APA/APA/AFP/PAU BARRENA
©APA/APA/AFP/PAU BARRENA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der US-Telekomkonzern AT&T übernimmt Frequenz-Lizenzen des Satellitenkommunikationsunternehmens Echostar für rund 23 Mrd. US-Dollar (rund 19,7 Mrd. Euro). Damit positioniert sich AT&T langfristig als Marktführer im Bereich fortschrittlicher Konnektivität über 5G und Glasfaser, teilte das Unternehmen am Dienstag in Dallas mit. Die Transaktion muss noch behördlich genehmigt werden und soll Mitte 2026 abgeschlossen werden.

von

Seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigte AT&T ebenso wie die Ausschüttungspläne, wie eine erwartete Kapazität für Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Mrd. Dollar für die Jahre 2025 bis 2027.

Über die Autoren

Logo
Bleiben Sie im trend.
Jetzt abonnieren