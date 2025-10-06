Aston Martin rutscht noch tiefer in die Verlustzone

2024 hatte Aston Martin 6.030 Fahrzeuge an die Händler verkauft. Der operative Verlust werde deshalb höher ausfallen als bis zu 110 Millionen Pfund (126 Mio. Euro), mit denen Analysten bisher im Schnitt gerechnet hätten. Auch ein positiver Mittelzufluss (Free Cashflow) sei im zweiten Halbjahr nicht mehr zu erwarten.

Aston Martin kündigte an, umgehend die Kosten und Investitionen auf den Prüfstand zu stellen. 2026 sollten sich Rendite und Cashflow "deutlich" verbessern, hieß es in einer Mitteilung. Die Aktien von Aston Martin fielen am Montag im frühen Handel an der Londoner Börse um 10,2 Prozent auf 73 Pence.