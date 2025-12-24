Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken

© APA/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI home Aktuell Nachrichtenfeed

In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche um 10.000 auf 214.000 gesunken, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt 224.000 Anträge erwartet. Die Zahlen wurden angesichts der Weihnachtsfeiertage statt am Donnerstag bereits heute herausgegeben.

