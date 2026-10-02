Zuvor hatten Anthropic und sein Konkurrent OpenAI frühere Börsenpläne aufgeschoben. Zudem gibt es seit dem Schock eigenständiger Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz seit Wochen Sorgen wegen möglicher Risiken.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hatte Mitte September erklärt, dass sein Börsengang nicht mehr in diesem Jahr über die Bühne gehen werde. OpenAI-Chef Sam Altman verwies in einem Interview des Magazins "Fortune" vor allem auf die Debatte um die Gefahren hochentwickelter Künstlicher Intelligenz. Auf die Nachfrage, ob er sich auch den Verzicht auf einen Börsengang im kommenden Jahr vorstellen könnte, erwiderte Altman: "Ich würde sagen, nicht 2026."