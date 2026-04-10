Anbieter von "Corona"-Bier überrascht mit Zahlen

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Der jüngste Geschäftsbericht des "Corona"-Bier-Anbieters Constellation Brands kommt bei Anlegern gut an. Die Aktien des US-Herstellers von alkoholischen Getränken steigen trotz eines pessimistischen Ausblicks um rund 7,5 Prozent. Der Nettoumsatz des Konzerns im vierten Quartal sank zwar um elf Prozent auf 1,92 Milliarden Dollar, Analysten hatten jedoch mit 1,88 Milliarden Dollar einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Über den Expertenprognosen lag auch der Gewinn.

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