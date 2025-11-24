Amazon will mit 50-Mrd-Investition KI für US-Regierung ausbauen

© APA/APA/AFP/RONNY HARTMANN home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Online-Riese Amazon will mit einer Investition von bis zu 50 Mrd. Dollar (43 Mrd. Euro) seine Kapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) und Supercomputing für US-Regierungskunden ausbauen, teilte der Konzern am Montag mit. Das Projekt soll 2026 starten.

