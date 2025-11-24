Ölkonzern Adnoc will in 5 Jahren 150 Mrd. Dollar investieren

© APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi plant für die Jahre 2026 bis 2030 Investitionen in Höhe von 150 Mrd. Dollar (130 Mrd. Euro). Damit soll der laufende Betrieb aufrechterhalten, das Wachstum vorangetrieben und die weltweite Energienachfrage gedeckt werden, teilte der Kernaktionär der OMV mit. Der Wert des konzerneigenen Investmentvehikels XRG sei seit dessen Gründung im November letzten Jahres von rund 80 Mrd. Dollar auf 151 Mrd. Dollar gestiegen.

von APA Teilen