Gewerkschaft: Telefónica streicht 5.000 Stellen

©APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
Der spanische Telekommunikationsriese Telefónica will nach Gewerkschaftsangaben mehr als 5.000 Arbeitsplätze abbauen. Betroffen seien drei Unternehmen des Konzerns, Telefónica España, Telefónica Móviles und Telefónica Soluciones, erklärte die Gewerkschaft UGT. Bei Telefónica España würde demnach das Personal um rund 3.650 Stellen reduziert - mehr als 41 Prozent.
von
Der Konzern beschäftigt bisher weltweit rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu Jahresbeginn hatte er sich eine strategische Umstrukturierung verordnet, Fortschritte gab es zuletzt unter anderem beim Verkauf von Tochtergesellschaften in Kolumbien, Uruguay und Ecuador in Südamerika. Ziel ist eine stärkere Ausrichtung auf die Hauptmärkte Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien. Zu Telefónica Deutschland gehört die Marke O2.
BARCELONA - SPANIEN: FOTO: APA/APA/AFP/JOSEP LAGO