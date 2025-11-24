Gewerkschaft: Telefónica streicht 5.000 Stellen

Der Konzern beschäftigt bisher weltweit rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu Jahresbeginn hatte er sich eine strategische Umstrukturierung verordnet, Fortschritte gab es zuletzt unter anderem beim Verkauf von Tochtergesellschaften in Kolumbien, Uruguay und Ecuador in Südamerika. Ziel ist eine stärkere Ausrichtung auf die Hauptmärkte Spanien, Deutschland, Großbritannien und Brasilien. Zu Telefónica Deutschland gehört die Marke O2.