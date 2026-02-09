Amazon sichert sich Halbleiter von STMicroelectronics

Für das laufende Jahr hatte Amazon erst in der vergangenen Woche Investitionen von etwa 200 Mrd. US-Dollar (169,6 Mrd. Euro) angekündigt. Der Großteil davon soll in KI-Infrastruktur fließen.

Im Zuge des Deals gab STMicro Optionsscheine für den Kauf von bis zu 24,8 Millionen Aktien an AWS aus. Diese seien in verschiedenen Tranchen an die Bezahlung für STMicro-Produkte geknüpft, hieß es weiter. AWS könne die Optionsscheine in einer oder mehreren Transaktionen im Laufe von sieben Jahren für 28,38 Dollar pro Stück ausüben. Das wäre dann eine Summe von insgesamt gut 700 Mio. Dollar. Zum Vergleich: STMicro ist an der Börse aktuell umgerechnet 28,6 Mrd. Dollar wert.

Die STMicro-Aktie zog am Montagvormittag um mehr als 6 Prozent auf 26,51 Dollar an. Der Chiphersteller beliefert neben Amazon unter anderem auch den Elektroautobauer Tesla und den iPhone-Konzern Apple.

Ende Jänner hatte STMicro einen überraschend starken Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Neben dem florierenden Geschäft mit Chips für Rechenzentren zeige auch die Nachfrage im Geschäft mit Unterhaltungselektronik Anzeichen einer Erholung, hatte es geheißen.