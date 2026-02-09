Sentix-Index für Eurozone stieg zum dritten Mal in Folge

Damit verbesserte sich der Konjunkturindikator zum dritten Mal in Folge. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben."

Aus globaler Sicht ist Sentix zufolge die asiatische Region der Hauptmotor der Weltwirtschaft. In Osteuropa und Lateinamerika sei der Konjunkturindikator wie in der Eurozone zum dritten Mal in Folge gestiegen. Dagegen stottere der Konjunkturmotor in den USA etwas.

Auch in Deutschland legten die Konjunkturerwartungen den Angaben zufolge deutlich zu. "Deutschland bleibt eine ökonomische Wundertüte", urteilte Sentix. So hätten die Auftragseingänge für die Industrie zuletzt die Anleger deutlich überrascht - und dies habe vor allem die institutionellen Investoren beeindruckt. Insgesamt könnte die rezessive Phase der deutschen Wirtschaft zu Ende gehen.