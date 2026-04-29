Amazon mit starkem Cloud-Wachstum, Gewinnausblick enttäuscht

Die Konzernerlöse wuchsen weiteren Angaben zufolge um 17 Prozent auf 181,5 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn habe um fast 30 Prozent auf 23,9 Milliarden Dollar zugelegt. Erlös und operatives Ergebnis fielen damit besser aus als von Experten erwartet.

Die Aktien von Amazon fielen im nachbörslichen Handel an der Wall Street dennoch um zwei Prozent. Anleger reagierten enttäuscht auf den Gewinnausblick für das laufende Quartal. Der US-Konzern prognostizierte ein Betriebsergebnis zwischen 20 und 24 Milliarden Dollar. Der Mittelwert von 22 Milliarden Dollar liegt unter den bisherigen Markterwartungen.