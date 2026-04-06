Aktionärsberater ISS stellt sich bei Klimaberichten gegen BP

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Der einflussreiche Aktionärsberater ISS hat den Investoren von BP empfohlen, bei einer Entscheidung über Klimaberichte gegen den Vorstand des britischen Energiekonzerns zu stimmen. Dies geht aus einem Dokument hervor, das Reuters vorliegt. Der britische Ölkonzern will zwei Beschlüsse von 2015 und 2019 kippen, die eine bestimmte Klimaberichterstattung vorschreiben. Die Vorschläge waren damals mit fast hundert Prozent Zustimmung angenommen worden.
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"Es wäre ein besonders überzeugendes Argument erforderlich, um einen solchen rechtlichen Widerruf zu rechtfertigen, der unserer Meinung nach im britischen Kontext beispiellos ist", erklärte ISS. Das Argument des Vorstands, die früheren Vorgaben würden die Klarheit der Berichterstattung beeinträchtigen, sei nicht überzeugend genug, hieß es in der Analyse weiter.
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