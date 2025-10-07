Airbus A320 ist meistverkauftes Flugzeug der Welt

© APA/APA (AFP)/LIONEL BONAVENTURE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Airbus A320 ist seit Dienstag das meistverkaufte Flugzeug der Welt. Mit der Auslieferung einer Maschine an die saudische Fluggesellschaft Flynas verkaufte Airbus das 12.260. Flugzeug der A320-Baureihe und übertrumpfte damit die Boeing 737 des US-Erzrivalen, wie aus Daten der britischen Beratungsgesellschaft Cirium hervorgeht, die in der ganzen Branche beachtet werden.

