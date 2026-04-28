Air Liquides Quartalumsatz schrumpft leicht

Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei den Angaben zufolge anhaltend hoch. Analysten hatten im Schnitt etwas mehr auf ihren Zetteln. Die Ziele für die kommenden Jahre bestätigte das Unternehmen. Im laufenden Jahr will Air-Liquide-Chef Francois Jackow den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von zuletzt 20,7 Prozent um einen Prozentpunkt nach oben treiben. Für den Zeitraum 2022 bis 2027 soll diese um insgesamt 5,6 Punkte zulegen. Dazu soll auch ein Sparkurs helfen.