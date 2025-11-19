Deusche Betriebe finden leichter Mitarbeiter

Vor allem in der Industrie hat sich der Fachkräftemangel im laufenden Jahr weiter abgeschwächt. Hier berichteten nur noch 17,1 Prozent der Betriebe von Schwierigkeiten, geeignete Kräfte zu finden. Gegen den Trend hat die langsam wieder anziehende Bauindustrie zunehmend Probleme bei der Rekrutierung. Hier klagten mit 31,6 Prozent der Unternehmen deutlich mehr über Fachkräftemangel als bei der vorangegangenen Befragung aus dem April mit 27,3 Prozent.

Das grundsätzliche Problem bleibe bestehen, warnt die Förderbank. Nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels seien weiterhin viele Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeitern. Freie Stellen blieben derzeit so lange unbesetzt wie noch nie: Im Schnitt dauere es fast ein halbes Jahr (161 Tage), bis bei der Arbeitsagentur eine offene Stelle wieder abgemeldet werde.

Der Fachkräftemangel werde sich wieder verstärken, wenn die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr Fahrt aufnimmt, warnt KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. Er sagt: "Es muss daher ein wichtiges politisches Ziel bleiben, die Erwerbsbeteiligung in Deutschland zu steigern und qualifizierte Zuwanderung zu ermöglichen."