China überholt USA als Deutschlands Top-Handelspartner

China hat die USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder überholt. Der Außenhandelsumsatz mit China stieg von Jänner bis September dank großer Importe aus der Volksrepublik leicht um 0,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 185,9 Mrd. Euro, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Zugleich schrumpfte das Handelsvolumen mit den USA um 3,9 Prozent auf 184,7 Mrd. Euro.

