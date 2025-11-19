China überholt USA als Deutschlands Top-Handelspartner

©APA/APA/dpa/Sina Schuldt
China hat die USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder überholt. Der Außenhandelsumsatz mit China stieg von Jänner bis September dank großer Importe aus der Volksrepublik leicht um 0,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 185,9 Mrd. Euro, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Zugleich schrumpfte das Handelsvolumen mit den USA um 3,9 Prozent auf 184,7 Mrd. Euro.
China war bereits von 2016 bis 2023 Deutschlands wichtigster Handelspartner und wurde im Jahr 2024 durch die Vereinigten Staaten vom ersten Platz verdrängt.