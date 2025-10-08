Adidas steigt in Markt für Sicherheitsschuhe ein

© APA/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Sportartikelkonzern Adidas will mit einem Partner ins Geschäft mit Sicherheitsschuhen einsteigen. Unter der Marke "adidas pro work" tut sich der Nike-Rivale mit GLO Brands zusammen, einem Hersteller von Schutz- und Sicherheitsausrüstung, der zur britischen Bunzl gehört. Die ersten Modelle sollen im zweiten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen, wie die beiden Partner am Mittwoch mitteilten.

