Absatz von Daimler Truck sinkt wegen Nordamerika-Schwäche

Vor allem die andauernde Schwäche in Nordamerika belastet den Hersteller von Lkw und Bussen. In der Region brach der Absatz im dritten Quartal um 39 Prozent auf gut 30.200 ein. Speditionen in den USA sind derzeit zurückhaltend, was die Bestellung neuer Fahrzeuge angeht, weil sie das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen kaum einschätzen können.

Auch in Asien und bei der Bus-Tochter sank der Fahrzeugabsatz. Die Marke Mercedes-Benz, die vor allem in Europa und Lateinamerika vertreten ist, legte hingegen um acht Prozent auf fast 39.300 verkaufte Fahrzeuge zu.

Schon das erste Halbjahr war für den DAX-Konzern trist verlaufen mit einem Absatzrückgang um knapp sieben Prozent auf gut 206.500 Fahrzeuge. Auch 2024 hatte die schwierige Wirtschaftslage bereits auf die Verkäufe gedrückt.

Wegen der anhaltenden Marktschwäche in Nordamerika hatte Daimler Truck bereits im Sommer erneut seinen Jahresausblick gesenkt. Im Industriegeschäft ohne Finanzdienstleistungen rechnete das Management noch mit 44 Milliarden bis 47 Milliarden Euro Umsatz. Für Trucks North America ging der Konzern zuletzt von einem Absatz zwischen 135.000 und 155.000 Einheiten aus. Zuvor waren 155.000 bis 175.000 Einheiten erwartet worden.

Noch unklar ist, welche Folgen die von US-Präsident Donald Trump angepeilten Zölle auf Lkw auf das Geschäft der Schwaben haben werden. Von November an sollen alle in die USA eingeführten mittelschweren und schweren Lastwagen mit einem Aufschlag von 25 Prozent versehen werden.