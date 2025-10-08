Trend Logo
ABB verkauft Robotik-Sparte in Milliardendeal an Softbank

Für 5,375 Mrd. US-Dollar
Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB verkauft seine Robotik-Sparte für 5,375 Milliarden Dollar (4,607 Mrd. Euro) an die japanische Softbank. ABB verfolge damit den ursprünglich geplanten Börsengang der Sparte nicht weiter, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte bis Ende 2026 erwartet und unterliege noch der Zustimmung der Behörden.

Die Robotik-Sparte von ABB beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar. Nach Abschluss des Verkaufs wird ABB ihre Berichtsstruktur anpassen und zu drei Geschäftsbereichen übergehen.

