ABB verkauft Robotik-Sparte in Milliardendeal an Softbank

Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB verkauft seine Robotik-Sparte für 5,375 Milliarden Dollar (4,607 Mrd. Euro) an die japanische Softbank. ABB verfolge damit den ursprünglich geplanten Börsengang der Sparte nicht weiter, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Abschluss der Transaktion werde für Mitte bis Ende 2026 erwartet und unterliege noch der Zustimmung der Behörden.

