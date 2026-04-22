ABB hebt nach Rekordbestellungen Ausblick an

Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Ergebnis von 1,96 Mrd. Dollar gerechnet. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und der guten Abwicklung der Bestellungen hob ABB die Wachstums- und Margenerwartungen für 2026 an. Neu peile der Siemens-Rivale im Gesamtjahr ein vergleichbares Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr an. Die operative Marge (EBITDA) sollte sich im Vergleich zum Vorjahr erhöhen, selbst ohne die angekündigten Immobilienerlöse.