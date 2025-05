Vom Reifen bis zur Reichweite

Fahrverhalten analysieren, Wartungszyklen planen, Energieverbrauch optimieren, all das funktioniert heute digital. Auch die KI hält Einzug: In der Rechnungskontrolle, bei Wartungsprognosen oder in der Fahrerkommunikation. Trotzdem sei der digitale Wandel nicht trivial, wie FVA-Vorstand Andreas Hüttner betont: „Die größten Hürden sind fehlende Schnittstellen, hohe Einstiegskosten und Datenschutzfragen.“ Viele KMU scheitern an der Integration in bestehende Systeme. Der Trend ist dennoch klar: „In wenigen Jahren wird aus dem klassischen Fuhrparkmanagement ein umfassendes Mobilitätsmanagement: vernetzt, datenbasiert und nachhaltig“, so Hüttner.

Ein Thema, das oft zu wenig Beachtung findet, sind die Reifen. „Viele unterschätzen, wie stark Reifen die Sicherheit, Effizienz und Kosten beeinflussen“, sagt Michael Närr, stellvertretender Obmann des FVA. Vor allem bei E-Fahrzeugen führt das hohe Gewicht zu überdurchschnittlichem Verschleiß. Ein vermeintlich günstiger Reifen kann damit schnell zum Kostenfaktor werden – oder sogar zum Sicherheitsrisiko. „Jeder gute Reifen kostet weniger als ein Schaden, bei dem die Versicherung später die Prämien erhöht“, so Närr. Er empfiehlt daher klare Vorgaben im Leasingvertrag und eine enge Zusammenarbeit mit Reifenspezialisten. Künftig könnten Sensoren, die Profiltiefe und Fahrbahnzustand erfassen, eine größere Rolle spielen.

Mit rund 220.000 E-Fahrzeugen und 30.000 öffentlichen Ladepunkten ist Österreichs Ladeinfrastruktur auf Wachstumskurs, aber längst nicht flächendeckend. „Daher ist es für Unternehmen wichtig, in eigene Ladelösungen zu investieren – am Standort oder für Mitarbeiter zu Hause“, sagt Marcella Kral, Obmann-Stellvertreterin des FVA. Ladepunkte seien nicht nur notwendig, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil: „Standorte mit öffentlichem Zugang werden über das Navi sichtbar. Das kann auch ein Business-Case sein.“

Unternehmen müssen bei der Planung viele Faktoren von Förderungen über Netzkapazitäten, Zugangskontrollen oder auch Tarifen berücksichtigen. Laden kann auch schnell zur Kostenfalle werden. „Zum Beispiel bei zu langen Stehzeiten bei teuren Schnellladern oder durch Roaminggebühren im Ausland“, sagt Kral: „Daher ist es entscheidend, die Mitarbeiter laufend zu beraten und zu schulen.“