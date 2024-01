Fuhrparkmanager sind derzeit nicht zu beneiden. Sie kriegen gleich von mehreren Seiten Druck. Bei vielen Firmen sorgt die schrumpfende Wirtschaft für angespannte Liquidität, und gerade Fuhrparks stellen einen der größten Kostentreiber dar. „Die Kunden sind deshalb vor allem daran interessiert, Kosten zu sparen“, weiß Gregor Bilik, Geschäftsführer des Fuhrparkunternehmens Arval Österreich (siehe Interview nächste Seite). Bei der Finanzierung der Fahrzeuge machen sich zudem höhere Zinsen und die im Vergleich zu 2022 um über 50 Prozent gestiegenen Treibstoffkosten im Fuhrparkmanagement bemerkbar, gibt Fuhrparkleiter Peter Rehak von der Volkshilfe Niederösterreich zu bedenken.

Hürde E-Auto-Flotte. Auf Sicht von drei Jahren am meisten Kopfzerbrechen bereitet Fuhrparkmanagern aber die Einführung alternativer Antriebe, wie das Mobilitäts- und Fuhrparkbarometer 2023 des Arval Mobility Observatory ergab. Dafür wurde 300 Fuhrparkverantwortliche unterschiedlichster Firmengrößen in Österreich befragt (siehe Grafiken). Henning Heise, Obmann des Fuhrparkverbands, wundert das nicht: „E-Fahrzeuge sind nicht in dem Ausmaß lieferbar, wie es nötig wäre. Bei den ­öffentlichen Ladestationen hinkt Österreich vielen anderen EU-Ländern hinterher. Die Kosten pro kWh sind an den ­Ladestationen nicht ersichtlich, und ­Roaminggebühren können mit hohen Aufschlägen verbunden sein.“ Wird in der Firma oder zu Hause geladen, bedarf es zudem eines professionellen Lastenmanagements. Insgesamt benötigt eine E-Flotte mehr Planung als eine konven­tionell betriebene. Die Entwicklung geht nach Ansicht von Fuhrparkexperten ­Heise dennoch in die richtige Richtung. „Nur die Erwartungen an die Fuhrparks sind überzogen. Es wird zu viel auf einmal erwartet.“

Die Ziele für das Fuhrparkmanagement für die nächsten Jahre sind trotz der Hürden klar vorgezeichnet. Es gilt, den CO2-Fußabdruck zu senken und die Effizienz der Fuhrparks zu erhöhen, indem die Kosten heruntergefahren werden und die betriebliche Mobilität optimiert wird. Um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, hat so manche Firma zuletzt ihre Car Policy verschärft.

Sie dient dazu, klare Richtlinien für die Mitarbeiter zu definieren und sicherzustellen, dass die Nutzung der Fahrzeuge im Einklang mit den Unternehmenszielen und den rechtlichen Anforderungen im Fuhrparkmanagement stehen. „Gerade größere Firmen haben intern strenge Vorgaben ausgegeben. So manche von ihnen wollen den CO2-Ausstoß bis 2030 halbieren“, so Fuhrparkspezialist Heise. Das treibt die Nachfrage nach alternativen Antrieben.

Mit ein Grund, warum 2023 so viele Elektroautos für Firmenflotten angeschafft wurden wie nie zuvor. So wurden laut dem Bundesverband Elektromobilität Österreich bis November 43.602 neu zugelassen, um rund 13.600 mehr als in den Jahren 2021 und 2022. 80 Prozent der Elektroautos werden im Schnitt für Fuhrparks gekauft. „Die Transformation der Fuhrparks geht weiter“, resümiert Arval-Österreich-Chef Bilik.