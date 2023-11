Lässt sich Mobilität durch Öffi-Tickets, mehr Gehalt usw. auf Mitarbeiter „umwälzen“? Mobilität multimodal neu zu organisieren, ist eine lokale Frage: Im urbanen Bereich ist die gesamte Bandbreite gegeben, am Land hingegen nicht. Damit wird die individuelle Mobilität immer gefragt sein. Car Allowances sind ebenfalls verstärkt ein Thema: Viele Unternehmen wollen das Thema Mobilität schon deswegen nicht in ihren eigenen Büchern haben, um so leichter ESG-Ziele zu erfüllen. Aber eine komplette Gleichstellung wird schwierig sein – schon allein deswegen, weil Private nicht die Rabatte von Unternehmen genießen und sie das Fahrzeug aus ihrem Nettoeinkommen finanzieren müssen, während Unternehmen das aus den Bruttoausgaben bestreiten. Folglich steigen bei Geld statt Firmenwagen für Unternehmen auch die Lohn-(neben)kosten merklich, wenn genügend Nettogehalt beim Fahrzeugnutzer für ein gleichwertiges Fahrzeug ankommen soll.

Fuhrparkmanagement ist oft die zweitgrößte Position nach den Personalkosten. Bekommt dieser Bereich die Aufmerksamkeit, die er verdient?

Wie sich Private bei den Autokosten oft „in die Tasche lügen“, ist eine volle Kostentransparenz leider auch bei sehr vielen Unternehmen nicht gegeben. Es wird oft sträflich vernachlässigt, was der Fuhrpark kostet – denn er wird gerne nur nebenbei „mitverwaltet“, was letzten Endes aber höhere Kosten verursacht. Auch die Ausbildung zum Fuhrparkmanager ist noch sehr jung. Firmenvorgaben, wie beispielsweise mit einem Mobiltelefon umgegangen werden muss, sind beim Firmenfahrzeug oft weniger streng. Eine solche „Narrenfreiheit“ verursacht ein deutlich höheres Schadensaufkommen. Auch der finanzielle Realitätsbezug kann nach jahrelanger Firmenwagennutzung verloren gehen, worunter das Verantwortungsgefühl der Fahrer leidet.

Der Bereich Fuhrpark ist auch in der ESG-Berichterstattung sehr wichtig. Wie kann Alphabet die Kunden dabei unterstützen?

Wir machen uns sehr viele Gedanken, wie Mobilität für Kunden abseits des reinen Leasings bedient werden kann. Die Total Cost of Ownership (TCO) aufzuzeigen, ist für uns seit vielen Jahren Tagesgeschäft, auch Corporate Carsharing und ein E-Mobilitäts- Produkt haben wir im Angebot. Neu sind weiterführende Beratungspakete als Alphabet Consulting abseits vom klassischen Vertrieb zum Thema CO2. Dazu haben wir mit dem „Carbon Manager“ gemeinsam mit Plan A ein exklusives Tool entwickelt, um den CO2-Fußabdruck des Fuhrparks zu messen und zu steuern.

Weil Nachhaltigkeitsberichterstattung auch gesetzlich immer mehr verankert wird, ist die Nachfrage hier sehr groß. Gerade für mittelständische Unternehmen ist dieses Tool als Baustein in unserem ganzheit­lichen Beratungsspektrum sehr interessant, weil der Bereich Fuhrpark den ökologischen Fußabdruck maßgeblich beeinflusst und Energiesparmaßnahmen mit einem schrittweisen Umstieg auf E-Mobilität oft recht einfach zu setzen sind. Wir bieten mit Alphabet Rent sogar die Möglichkeit, auch Verbrenner als Interimsfahrzeuge anbieten, wenn etwa der Urlaub für den Mitarbeiter ans Meer ansteht und dieser sich Sorgen um Reichweite und Ladeinfrastruktur machen sollte. Bei der Mobilität Maßnahmen zu setzen, ist für die Energiebilanz von Unternehmen sehr wichtig: In einem Liter Diesel stecken rund zehn Kilo­wattstunden Energie – damit könnte eine Glühbirne sehr lange leuchten.

Mit einem externen Fuhrparkmanagement lässt sich Risiko „outsourcen“. Was ist von Versprechen mancher Anbieter zu halten, sie würden ihren Kunden die gesamte Arbeit in Sachen Fuhrpark abnehmen? Was kann gutes externes Fuhrparkmanagement – und was nicht?

Unser Ziel ist es, die Mobilität für unsere Kunden so einfach wie möglich zu gestalten – getreu unserem Motto „Alphabet. Your mobility. Made easy.“ Das Versprechen eines 100-prozentigen Outsourcings ist jedoch eine Illusion: Grundsatzentscheidungen, aber auch die Steuerung der Outsourcing-Partner müssen beim Kunden verbleiben. Wir können alles Operative übernehmen, aber strategisch muss man sich um den Fuhrpark immer noch kümmern, wenn man einen betreibt. Und auch das Disziplinarische ist die Sache des Kunden, denn auch wenn wir das Fahrer(fehl)- verhalten mit unseren Tools sehr genau berichten können, obliegt es ganz unseren Kunden, über mögliche Sanktionen zu entscheiden.