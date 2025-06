Fuhrpark mit Strategie

Wie die Elektrifizierung jedoch gelingen kann, zeigt der Spezialist für industrielle Automatisierung SMC Austria mit Österreich- und CEE-Headquarter in Korneuburg. Und nicht nur das. Denn das Unternehmen hat den Wandel vom klassischen Fuhrpark hin zu einem umfassenden Mobilitätskonzept vollzogen und damit entscheidende Schritte in die Zukunft gesetzt, mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit.

„Wir haben den Fuhrpark als ganzheitliches Projekt neu gedacht“, erklärt die Verantwortliche für Mobility CEE Group, Christiane Sonja Zulu. Die Ausgangslage: Ein traditioneller Fuhrpark mit rund 100 Fahrzeugen überwiegend für den österreichweiten Außendienst stieß auf neue Herausforderungen. Die Mobilitätsbedürfnisse wurden vielfältiger und die Nachhaltigkeitsziele ambitionierter.

Der Umbruch begann bereits im Jahre 2016 mit dem ersten E-Fahrzeug. „Damals war vieles noch Pionierarbeit – geringe Reichweiten, wenig Ladeinfrastruktur, wenig Erfahrungswerte“, so Zulu. Heute besteht die Flotte zu 50 Prozent aus E-Autos, ergänzt durch Ladepunkte am Firmenstandort, in den Außenstellen und bei Mitarbeitenden zu Hause. Der Weg dahin war strategisch: Nicht Druck, sondern Motivation und Offenheit standen im Zentrum. „Die Mitarbeitenden wurden aktiv einbezogen, neue Modelle durften ausprobiert werden, wodurch wir Erfahrungswerte sammeln konnten“, sagt Zulu.

Parallel dazu wurde der Mobilitätsbegriffneu aufgerollt. Klimatickets, Rail&Drive, Fahrradleasing, eine unternehmensinterne Mitfahrzentrale und sogar E-Bike-Ladestationen auf PV-Basis wurden etabliert. Auch bei den Details wurde angesetzt: Zweimal jährlich finden Aktionstage zur Steinschlagreparatur direkt am Firmengelände statt. Eine Maßnahme, die CO2, Kosten und Zeit spart.

Das Reporting wurde professionalisiert, inklusive CO2-Bilanz und Scope3-Erhebung, also beispielsweise die Anfahrtswege der Mitarbeitenden. Die Digitalisierung begleitet die Transformation automatisch: Fahrzeuge und Ladekarten kommen mit Apps, neue Tools für Buchung und Monitoring ergänzen das Setup. Herausfordernd bleibt die Vereinheitlichung der vielen externen Systeme und Regulierungen. Ein zentraler Drehpunkt wäre wünschenswert.

Die Effekte dieser Neuaufstellung sind bereits messbar: Im Vergleich zu 2019 wurden die CO2-Emissionen des Fuhrparks halbiert – bei nahezu identischer Kilometerleistung. Auch wirtschaftlich zahlt sich der Weg aus: „Wenn man ein Dienstauto mit einem voll ausgestatteten Klimaticket plus Rail & Drive vergleicht, ist der Unterschied erheblich“, meint Zulu. Langfristig rechnet sich auch die Erstinvestition in PV, Fahrradabstellanlagen und Software.

Noch ist nicht alles abgeschlossen. Die Mitfahrbörse wird gerade überarbeitet, ein eigenes Shuttleprojekt geprüft. „Gerade in der Mobilität, in der sich vieles rasch bewegt, gibt es immer Bereiche, an denen man weiterarbeiten kann“, so Zulu.

Die Anforderungen an das Fuhrparkmanagement werden in Zukunft nicht weniger – im Gegenteil: Sie werden vielfältiger, datengetriebener und deutlich dynamischer. „Es wird nicht heißen: Wir fahren alle elektrisch, sondern jeder Antrieb wird dort eingesetzt, wo er Sinn macht“, sagt Heise. Bei sehr niedrigen Temperaturen könne der klassische Verbrenner immer noch Vorteile haben, auch der Hybrid habe sich entgegen vieler Erwartungen als praktikabel erwiesen.