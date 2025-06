Fünf Fehler im Fuhrparkmanagement und wie man sie vermeidet

Der größte Fehler beginnt oft schon bei der Anschaffung: Fahrzeuge werden nach dem billigsten Kaufpreis ausgewählt, anstatt die Total Cost of Ownership (TCO) zu berücksichtigen, also alle laufenden Kosten wie Wartung, Versicherung, Treibstoff und Wertverlust. Auch die Wahl der Nutzungsdauer ist oft falsch: Zu kurze Laufzeiten treiben die monatlichen Raten in die Höhe, zu lange Laufzeiten erhöhen das Risiko für teure Reparaturen. Eine datenbasierte Planung kann hier fünfstellige Beträge pro Jahr einsparen.