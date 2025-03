Michael Lohscheller :

Das ist weltweit grundsätzlich eine unsichere Situation derzeit. Früher hat man häufig Autos in die ganze Welt verschifft, von Südamerika nach Asien und zurück. Das ist kostspieliger geworden und es gibt dabei auch immer wieder Probleme. Da ist mal der Suezkanal zu und so weiter und so fort. Diese ganze Logistik ist ja nicht mehr so, dass man sie ohne Weiteres verlässlich beherrschen kann. Sie ist ein Kostentreiber. Jetzt hat man die Zollsituation. Wir haben gute Lösungen für viele unserer Autos. Wir produzieren den Polestar 3 in den USA, der Polestar 4 wird ab Mitte des Jahres in Südkorea hergestellt. Aber für Europa ist es schon sehr, sehr hilfreich, wenn wir in Zukunft ein Volumenmodell wie den Polestar 7 hier produzieren. Es wird günstiger sein und das Problem mit den Zöllen gibt es dann nicht. Und es geht auch schneller, denn wenn Sie jetzt einen Polestar bestellen, kommt aus Asien oder Amerika kommt, dauert die Auslieferung länger. Für viele ist das völlig in Ordnung. Aber wir haben die Autos auf den Schiffen und damit gebundenes Kapital. Ich sage also: Autos um die Welt zu schiffen, ist kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell.