Wenn Teams über sich hinauswachsen – und warum das kein Zufall ist

Ich habe viele Präsentationen gesehen.

Viele Pitches. Viele ‚Innovationen‘.

Aber diesen Moment vergesse ich nie.

Eine Bühne.

Zehn Menschen, die eigentlich „nur“ eine Idee vorstellen wollten.

Hinter ihnen 150 Kolleginnen und Kollegen – freiwillig, wohlgemerkt.

Und als der letzte Satz gesprochen ist, passiert etwas, das man nicht planen kann.

Einer steht auf.

Dann der nächste.

Dann die ganze Reihe.

Und plötzlich stehen 150 Menschen und applaudieren.

Nicht, weil sie mussten.

Sondern weil sie wollten.

Weil sie die Menschen auf der Bühne feiern.

Weil sie spüren: Hier ist gerade etwas Echtes, etwas Großes passiert.

Diese zehn Menschen, die anfangs nervös, unsicher, zögerlich waren,

stehen da und strahlen, als hätten sie gerade ihr eigenes Potenzial zum ersten Mal selbst erlebt.

Und ich weiß in diesem Moment:

Diese Energie ist ansteckend.

Diese Erfahrung wird etwas auslösen – im Team, im Unternehmen, im System.

Ich sollte recht behalten.

Was als kleines Innovationsformat begann, wurde zum Dominoeffekt.

Zuerst sollte nur das Marketing mitmachen.

Dann wollte der nächste Bereich dazu.

Dann entstand eine Art stiller Wettbewerb:

Wer hat die besseren Ideen? Wer bringt mehr Energie auf die Bühne?

Plötzlich waren alle Bereiche dabei.

Schließlich die Filialen.

Am Ende: der gesamte Konzern. Über alle Grenzen hinweg.

Ein Format, das als interne Spielwiese gedacht war, wurde zur kulturellen Bewegung.

Und die Ideen?

Sie wurden umgesetzt.

Manche landeten in den Medien.

Und wenn Mitarbeitende zum ersten Mal „ihr“ Produkt in einer nationalen Kampagne sahen,

war das kein Marketingmoment.

Das war tiefe Verbundenheit.

Echte Identifikation.

Wirkung, die bleibt.

Also habe ich mich gefragt:

Warum hat genau das so gut funktioniert?

Warum hat dieses Format nicht nur Ergebnisse geliefert – sondern Menschen verändert?

Die Antwort ist nicht simpel.

Aber sie ist klar.

Und sie hat inzwischen einen Namen: The Field of Impact™.