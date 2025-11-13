Ausgebrannt

Burnout hat längst die Vorstandsetagen erreicht. Immer mehr Entscheidungsträger:innen stoßen an ihre mentalen, emotionalen und körperlichen Grenzen. Dabei geht es nicht um Schwäche oder mangelnde Belastbarkeit, sondern um ein System, das ständig auf Hochleistung drückt, ohne Pausen, ohne Nachdenken, ohne echte Strategien für mentale Gesundheit. Was als stressige Phase beginnt, endet nicht selten in totaler Erschöpfung, Entscheidungsunfähigkeit und dem Verlust von Innovationskraft.

In einer Befragung von 1.079 Führungskräften zeigt der Hernstein Management Report (2024/2025), dass 70 Prozent der Leader:innen heute viel mehr Stress erleben als vor 20 Jahren. Neun Prozent geben an, dass sie sich in ihrer Freizeit „gar nicht oder so gut wie nicht erholen“ können.

Auch eine aktuelle Gallup-Studie (2025) belegt, dass Führungskräfte emotional angespannt sind, im permanenten Krisenmodus handeln und nur 26 Prozent nach Feierabend abschalten können. Der emotionale Rückhalt im Unternehmen ist schwach, die innere Distanz wächst. Die globale Umfrage unter fast 10.800 Personen der Chefetagen zeigt zudem, dass immerhin 40 Prozent bereits überlegt haben, die Position aufzugeben, um ihr Wohlbefinden zu verbessern. Das ist ein potenzieller Hinweis auf drohenden Exodus in Führungspipelines. Besonders hohe Belastungswerte zeigen sich mit 65 Prozent bei Frauen und interessanterweise mit 72 Prozent in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen.

Bei den Studien ist offen, ob die Befragten wahrheitsgemäß geantwortet haben. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffern noch höher sind. Denn als Führungskraft „auszubrennen“ ist nach wie vor ein Tabu. Dabei spielen sowohl klassische Belastungen wie Arbeitsverdichtung als auch neue Faktoren wie digitale Transformation, hybride Arbeit und die KI-Einführung eine Rolle. Ebenso können private Probleme verstärkend wirken.

„Burnout beginnt oft schleichend“, erklärt Ulrike Kuzio, Allgemeinmedizinerin für Unternehmer:innen, Führungskräfte und High Performer in Wien. „Erste Anzeichen sind Müdigkeit, die sich auch durch Schlaf oder Urlaub nicht bessert, innere Unruhe und das Gefühl, alltägliche Aufgaben seien plötzlich überfordernd. Viele beschreiben eine bleierne Erschöpfung, die sie schon morgens beim Aufstehen quält.“

Typisch ist, dass zunächst mehr Aktionismus folgt. Das bedeutet noch längere Arbeitszeiten und noch perfektere Lösungen, was nach außen wie besonders hoher Einsatz wirkt. Tatsächlich ist es oft der Anfang einer Abwärtsspirale, und irgendwann wird daraus ein Burnout.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Krankheit an sich, sondern um ein Zusammenkommen von bis zu 160 relevanten Symptomen. Diese können im Zusammenhang mit beruflicher Überlastung und meist auch zwischenmenschlichen Konflikten und Beziehungsproblemen auftreten.

Das muss aber nicht immer der Fall sein. Die Ärztin betont, dass tiefe Erschöpfung nicht allein durch einen hohen Workload entsteht. Viele Menschen arbeiten sehr viel, ohne jemals ein Burnout zu entwickeln. Kritisch wird es, wenn mehrere Faktoren zusammenkommen: chronische Überlastung, wenig Einfluss auf die eigene Arbeit, ungelöste Konflikte, mangelnde Wertschätzung, ein perfektionistischer Anspruch an sich oder dauerhaftes Missverhältnis zwischen Einsatz und Belohnung. Erst dieses Zusammenspiel macht den Boden fruchtbar für ein Burnout.