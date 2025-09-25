RBI und andere Großbanken entwickeln Euro-basierten Stablecoin

Die ING aus den Niederlanden, die DekaBank aus Deutschland, die UniCredit und Banca Sella aus Italien, die KBC aus Belgien, die CaixaBank aus Spanien, die Danske Bank aus Dänemark, die SEB aus Schweden und die Raiffeisen Bank International aus Österreich. Das sind die Banken, die ab Mitte 2026 gemeinsam einen Stablecoin auf Euro-Basis entwickeln wollen. Dafür hat das Bankenkonsortium ein neues Unternehmen in den Niederlanden gegründet, das von der niederländischen Zentralbank als E-Geld-Institut lizenziert und beaufsichtigt wird.

„Die Entscheidung, diesen Stablecoin auszugeben, war das Ergebnis eines langen Diskussionsprozesses, der rund eineinhalb bis zwei Jahre gedauert hat“, sagt Christian Wolf, Head of Strategic Partnerships & Ecosystems bei der RBI, im Gespräch mit trend. „Als europäische Banken wollten wir dem US-Dollar-dominierten Stablecoin-Markt etwas entgegensetzen und zugleich die Unabhängigkeit von Technologien und Prozessen sichern.“ Für neue Mitglieder im Konsortium sei man offen: „Je mehr Banken sich uns anschließen, desto besser. Aber im Kern wollen wir ein europäisches Projekt bleiben“, so Wolf.