Das Bitcoin-Halving ist ein integraler Bestandteil des Protokolls der digitalen Währung, das darauf abzielt, Inflation zu verhindern und Knappheit zu fördern. Durch diese Mechanik wird die Belohnung für das Minen neuer Blöcke alle vier Jahre halbiert, was die Rate, mit der neue Bitcoins erschaffen werden, effektiv um 50% reduziert. Das nächste Halving reduziert die Belohnung von 6,25 auf 3,125 Bitcoins pro Block. Dieses Ereignis markiert einen entscheidenden Moment in der Lebensdauer von Bitcoin, da es das Angebot an neuen, verfügbaren Bitcoins verringert.