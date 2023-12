Der ökologische Fußabdruck von Bargeld und Kryptowährungen

Die dritte Komponente ist der durch das Bitcoin-Mining entstehende enorme Bedarf an leistungsfähigen Computern und ihren elektronischen Bauteilen und der dadurch anfallende Elektroschrott. Im Jahr 2023 sind demnach dem Bitcoin-Netzwerk 75.590 Tonnen Elektroschrott zuzurechnen, was mit dem kleinen IT-Geräteabfall der Niederlande vergleichbar ist.

Der Grund dafür ist, dass das Bitcoin-Mining mit spezieller, hochgetakteter Hardware durchgeführt wird. Die für das Mining verwendeten anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreise (ASICs) können nur eine einzige Aufgabe - die Hash-Berechnung - durchführen und sind nach ca. 1,5 Jahren veraltet und anschließend nur noch Elektronikschrott.

Jeder einzelnen Bitcoin-Transaktion sind daher der Plattform Digiconomist zufolge 422,50 Gramm Elektroschrott zuzurechnen, was dem Gewicht von 2,58 iPhones entspricht. Zum Vergleich dazu entfallen auf eine einzelne Kreditkarten-Transaktion in etwa 40 Gramm Elektronikschrott. Was den Schluss zulässt, dass durch jede Bitcoin-Transaktion in etwa so viel Elektronikschrott entsteht, wie durch 10.000 Kreditkarten-Transaktionen.